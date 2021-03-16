Зампрокурора Волгоградской области получил наказание за инциденты в СИЗО

Волгоград, 16 марта. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе разбирательств принял решение и подписал документ о привлечении к ответственности зампрокурора Волгоградской области.

Вынесенное решение было опубликовано одним их Telegram-каналов. Исходя из этого документа, в октябре 2020 года произошло два инцидента с участием заместителя прокурора области Николая Ерешкина. Они случились в СИЗО №1 на Голубинской улице.

Подсудимые, находясь в камере, нанесли тяжелый вред своему здоровью. Травмы, которые они получили, оказались несовместимы с жизнью. Подобные случаи произошли с разницей в сутки.

Правоохранители установили, что прокурорский надзор в области работал не в полную меру. В пресс-службе УФСИН по региону «Волгоградской правде» подтвердили, что факт происшествия в СИЗО им известен. Также в надзорном областном ведомстве добавили, что Генеральной прокуратурой РФ нарушения устранены, работа скорректирована.

Также прокуратурой Волгоградской области был выявлен факт хищения 55 млн рублей, сообщал ФАН. Средства были выделены на очистку водоемов в рамках национального проекта.