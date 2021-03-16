Археологи нашли мумию и древние монеты в пещерах на берегу Мертвого моря

Иерусалим, 16 марта. Исследование пещер Мертвого моря привело археологов к новым открытиям, сообщает Управление древностей и археологического отдела гражданской администрации Иудеи и Самарии.

Впервые за последние несколько десятилетий на прибрежной территории нашли фрагменты древних священных текстов, а также монеты с еврейской символикой, которые датируются периодом восстания Бар-Кохбы. В одной из пещер находился мумифицированный скелет девочки. Он был завернут в ткань и похоронен под двумя тяжелыми плоскими камнями. Возраст останков примерно 6000 лет. Также археологи обнаружили расчески, сандалии, древние наконечники и копья.

Сложнее всего добираться до Пещеры ужасов, которая находится на отвесном утесе. Ученые забрались в нее с помощью скалолазного оборудования и нашли фрагменты книг древнееврейских пророков Захарии и Неемии. Кроме того, в пещере обнаружили плетеную корзину, которой насчитывается более 10 тысяч лет, сообщает газета «Культура».

Ранее сообщалось, что в пещерах на севере Турции археологи нашли древний набор инструментов. Орудия были изготовлены, предположительно, 11 тысяч лет назад.