Вашингтон, 16 марта. Каждый четвертый член Палаты представителей США до сих пор не вакцинировался против коронавируса, несмотря на то, что имел доступ к препарату с декабря 2020 года.

NBC сообщило, что об этом сказано в письме лидера Республиканской партии Кевина Маккарти. Отмечается, что у конгрессменов был доступ к вакцине против COVID-19 с декабря прошлого года, когда в Соединенных Штатах впервые одобрили прививки.

Недавний опрос NPR-PBS-Marist продемонстрировал, что около 25% американцев скептически относятся к вакцинации, включая 47% сторонников экс-главы государства Дональда Трампа. Эксперты в области общественного здравоохранения и политтехнологи разрабатывают методы, которые позволяют убедить республиканцев сделать прививки. Таким образом, каждый четвертый член Палаты представителей США до сих пор решил не получать вакцину против коронавируса.

Маккарти утверждает, что с 75% вакцинированных конгрессменов этот показатель достаточно высок, чтобы Палата представителей США могла вернуться к обычной работе. Однако представители Демократической партии подчеркивают, что больше конгрессменов должны быть вакцинированы.

Ранее Департамент здравоохранения и социальных служб США убеждал Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».