Российский блогер выступил против скандальных ток-шоу на телевидении

Российский блогер, писатель, эксперт в области криптовалюты Руслан Захаркин в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, почему выступает против скандальных ток-шоу на российском телевидении.

Трансляции программ, обязательной частью которых являются скандалы, склоки, порой даже драки, заполонили эфиры федеральных каналов. Из-за высоких рейтингов продюсеры полагают, что подобных шоу недостаточно, и создают новые. К примеру, совсем скоро на телеканале «Пятница» выйдет проект певицы Лолиты «ДНК-шоу», где звездам в очередной раз будут задавать неудобные вопросы и обсуждать их на всю страну.

По мнению блогера Руслана Захаркина, телевидение уже давно не способствует развитию населения, оно способствует лишь его деградации.

«Аргументация довольно проста — вместо того чтобы нести населению правильные ценности, на нас спускают то, что находится в «телевизионном туалете». Кому какое дело, кто с кем спит? Неужели и правда интересно, кто какой ориентации и почему кто-то с кем-то развелся? Разве эта информация помогает жить лучше и быть счастливее?» — вопрошает блогер у общественности.

Руслан Захаркин полагает, что в России нужна цензура на так называемые треш-шоу, нужны штрафы, а ряд передач стоило бы и вовсе закрыть. Только такие санкции, на его взгляд, способны уберечь молодое поколение от мусора, что транслируется по телевидению.

«Предлагаю закрыть те проекты, где, кроме «чернухи», нет ни одного белого пятна надежды на здравый смысл. Если кто-то будет показывать что-то подобное в прямом эфире — штрафовать на хорошую сумму и закрывать», — безапелляционно заявляет Захаркин.

Предлагая столь кардинальные изменения в эфирной сетке блогер понимает, что освободившееся место нужно чем-то заполнить. Так вот, по мнению Руслана, программы по интересам стали бы отличным подспорьем грязным и скандальным ток-шоу: ремонт, Hand Made, заработок через интернет, финансы.

«Вы заметили разницу? Я предлагаю развитие и методику по заработку денег, а треш-шоу — отрицательную манеру поведения и деградацию. Выбор только за зрителем — быть непонятным стадом баранов, кому нечем заняться после работы, или быть дальновидным человеком, у которого имеется тяга к образованию», — подытожил блогер.

Быть может, пожелание Руслана Захаркина все же найдет отклик в сердцах продюсеров. Так, по мнению блогера Вадима Манукяна, телеканал ТНТ в нынешнем году пытается отойти от жанра скандальных шоу, предпосылкой к этому стало закрытие шоу «Бородина против Бузовой».