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Экономика

Корпорация «Туризм.РФ» получит 6,3 млрд рублей от правительства

Корпорация «Туризм.РФ» получит 6,3 млрд рублей от правительства

Москва, 16 марта. Кабинет министров выделит 6,3 млрд рублей на развитие корпорации «Туризм.РФ», говорится в распоряжении, подписанным премьер-министром Михаилом Мишутиным.

«Туризм.РФ» — государственная структура, созданная по решению главы правительства на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Целью корпорации является развитие внутреннего туризма в России. Организация совместно с регионами займется мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров и инвестициями в создание инфраструктуры. Помимо этого, «Туризм.РФ» будет участвовать в бизнес-проектах в рамках государственно-частного партнерства.

«Направить бюджетные ассигнования в размере 6,3 млрд рублей Минстрою России для предоставления бюджетных инвестиций из федерального бюджета акционерному обществу «Корпорация Туризм.РФ» в целях осуществления взноса в уставный капитал указанного АО», — говорится в документе.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее отметил, что корпорация «Туризм.РФ» поспособствует привлечению инвестиций в отрасль и созданию новых рабочих мест. По его словам, к 2030 году количество рабочих мест в туристической отрасли РФ вырастет до 4,7 млн.

В ночь с 17 на 18 марта в России начнется новый этап программы туристического кешбэка. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в комментарии ФАН отметил, что программа позволит расширить границы туристического сезона в стране.

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