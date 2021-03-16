Корпорация «Туризм.РФ» получит 6,3 млрд рублей от правительства

Москва, 16 марта. Кабинет министров выделит 6,3 млрд рублей на развитие корпорации «Туризм.РФ», говорится в распоряжении, подписанным премьер-министром Михаилом Мишутиным.

«Туризм.РФ» — государственная структура, созданная по решению главы правительства на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Целью корпорации является развитие внутреннего туризма в России. Организация совместно с регионами займется мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров и инвестициями в создание инфраструктуры. Помимо этого, «Туризм.РФ» будет участвовать в бизнес-проектах в рамках государственно-частного партнерства.

«Направить бюджетные ассигнования в размере 6,3 млрд рублей Минстрою России для предоставления бюджетных инвестиций из федерального бюджета акционерному обществу «Корпорация Туризм.РФ» в целях осуществления взноса в уставный капитал указанного АО», — говорится в документе.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее отметил, что корпорация «Туризм.РФ» поспособствует привлечению инвестиций в отрасль и созданию новых рабочих мест. По его словам, к 2030 году количество рабочих мест в туристической отрасли РФ вырастет до 4,7 млн.

В ночь с 17 на 18 марта в России начнется новый этап программы туристического кешбэка. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в комментарии ФАН отметил, что программа позволит расширить границы туристического сезона в стране.