, 16 марта. Художественный руководитель Киевского драмтеатра «Браво» Любовь Титаренко заявила, что президентом Украины попросту манипулируют.

В интервью журналистам Любовь Титаренко рассказала, что Зеленский «просто мальчик, которого дергают за ниточки». Ему понравилось управлять страной, поэтому он планирует переизбраться на второй президентский срок. Однако пока он находился у власти, успел «наломать столько дров, сколько не удавалось другим за десятилетия».

Худрук отметила, что глава Украины должен заботиться о своем народе. Вместо этого Зеленский каждый день созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) и ищет фейковые новости, закрывает неугодные ему телеканалы и устраивает репрессии.

Татаренкова отметила, что сегодня многие граждане Украины покидают страну. По ее мнению, государство продолжает «воспитывать рабов», которые будут обрабатывать отобранные украинские земли.

Художественный руководитель заявила, что она против того, чтобы Зеленский оставался у власти на второй срок. Президенту Украины уже сейчас необходимо уходить в отставку, вместо того, чтобы проводить съезды и создавать для себя общественные движения и ручную армию, заключила Татаренкова.

Ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал, что Украина зависит от международных кредитов и займов. Круговорот долгов может привести к тяжелым последствиям для экономики страны.