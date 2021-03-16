Четыре судна поднимут со дна Авачинской бухты на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 16 марта. Власти Камчатки приступили к подъему первого корабля со дна Авачинской бухты. Всего планируется поднять четыре затонувших корабля.

Министр транспорта Камчатского края Максим Логинов объявил о начале работ по подъему обломков корабля со дна Авачинской бухты, передает ТАСС. Первым поднятым судном станет шхуна «Ронд», затонувшая в 2018 году в районе завода «Фреза» в Петропавловске-Камчатском.

Проведение работ невозможно при неблагоприятных погодных условиях. Теперь же, когда климат это позволил, моряки начали поднимать корабль со дна с помощью понтонов. В случае ухудшения погоды, работы вновь придется отложить.

«Этот процесс не очень быстрый, тем более что сейчас Камчатка находится во власти циклона, но главное, что работа уже начата», — уточнил Логинов.

В течение года будет поднято со дна еще три корабля: два в бухте Сероглазка и один в бухте Чавычной. Мероприятия позволят улучшить эстетический вид камчатских бухт и экологическую обстановку в регионе.

Всего в Авачинской бухте затоплено более 80 судов. К ним относятся военные и рыболовецкие корабли, а также шхуны браконьеров из Азии и Африки.

Ранее сообщалось, что Камчатский край вошел первую двадцатку рейтинга регионов с высоким социально-экономическим показателем. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ.