Даллас, 16 марта. Федеральное правительство США намерено использовать конференц-центр в Далласе, чтобы вместить в нем до 3000 детей-мигрантов.

Таким образом Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена старается справиться с наплывом несовершеннолетних без сопровождения, которые хотят въехать в страну на южной границе. Согласно записке, которую получило агентство The Associated Press, правительственные чиновники собираются использовать конференц-центр Кей Бейли Хатчисон в качестве «декомпрессионного центра» для иммигрантов мужского пола в возрасте от 15 до 17 лет.

В Белом доме не подтвердили эти сообщения, однако пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что администрация главы государства изыскивает дополнительные укрытия для иммигрантов. По данным СМИ, подростки на протяжении долгого времени находятся в неблагоприятных условиях в объектах Погранично-таможенной службы США, которые предназначены для взрослых, передает The Hill.

Ранее американские журналисты заявили, что США пытаются побудить президента Украины Владимира Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в стране, так как Байден не звонит своему коллеге.