Россельхознадзор обнаружил патоген в доставленных в Киров 613 кг грейпфрутов

Киров, 16 марта. Сотрудники Россельхознадзора провели проверку 613 килограммов грейпфрутов, доставленных в Киров. В результате анализ фруктов выявил наличие красной померанцевой щитовки.

Партия зараженных турецких грейпфрутов прибыла в Киров из Санкт-Петербурга. Лабораторное исследование помогло обнаружить в поставке патоген, находящийся в нежизнеспособном состоянии, рассказали в кировском управлении ведомства.

«Наша задача не допустить распространения патогена на территории области. Но в наших климатических условиях данный вид щитовки не распространен», — цитирует представителей Россельхознадзора портал «Свойкировский.рф».

В связи с этим партию зараженных фруктов было решено не утилизировать, а разрешить к продаже, поскольку эти грейпфруты не опасны для употребления в пищу. Обнаруженный в них вид щитовки может оказывать влияние только на внешний вид фруктов.

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору ранее объяснили, как в российских рапсе и сое могли оказаться генетически модифицированные организмы (ГМО). По словам главы ведомства Сергея Данкверта, это может быть связано с поставками семян из третьих стран ЕАЭС.