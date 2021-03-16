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Польна назвала причину своей стройности на фото

Польна назвала причину своей стройности на фото

Москва, 16 марта. Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна объяснила, почему она выглядит постройневшей на новых фотографиях.

На своей странице в Instagram певица порассуждала о работе. Исполнительница призналась, что никогда не представляла себя офисным сотрудником. Польна не хотела каждый день приезжать на работу к определенному времени, и ей удалось найти дело по душе.

«В офисе я не служу, служу искусству, но руководить приходится и тут. На минуточку примерила на себя роль важной директрисы», — написала знаменитость.

Ева Польна показала поклонникам две фотографии, сделанных в офисных интерьерах. На снимках экс-солистка «Гостей из будущего» предстала перед подписчиками в голубом костюме и в стильной шляпе. Одна из поклонниц отметила, что певица выглядит на фото постройневшей.

«Ева, прекрасно выглядите. Поделитесь секретом похудения», — попросила подписчица.

«Похудение — от слова худо. Это обычное фото. Чаще всего вы меня видите по телеку — он расширяет и прибавляет рост», — назвала причину стройности Ева Польна.

Исполнительница хита «Беги от меня» недавно резко высказалась о современной музыкальной индустрии. Польна пообещала поклонникам, что никогда не выйдет на сцену в нижнем белье.

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