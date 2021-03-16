Польна назвала причину своей стройности на фото

Москва, 16 марта. Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна объяснила, почему она выглядит постройневшей на новых фотографиях.

На своей странице в Instagram певица порассуждала о работе. Исполнительница призналась, что никогда не представляла себя офисным сотрудником. Польна не хотела каждый день приезжать на работу к определенному времени, и ей удалось найти дело по душе.

«В офисе я не служу, служу искусству, но руководить приходится и тут. На минуточку примерила на себя роль важной директрисы», — написала знаменитость.

Ева Польна показала поклонникам две фотографии, сделанных в офисных интерьерах. На снимках экс-солистка «Гостей из будущего» предстала перед подписчиками в голубом костюме и в стильной шляпе. Одна из поклонниц отметила, что певица выглядит на фото постройневшей.

«Ева, прекрасно выглядите. Поделитесь секретом похудения», — попросила подписчица.

«Похудение — от слова худо. Это обычное фото. Чаще всего вы меня видите по телеку — он расширяет и прибавляет рост», — назвала причину стройности Ева Польна.

Исполнительница хита «Беги от меня» недавно резко высказалась о современной музыкальной индустрии. Польна пообещала поклонникам, что никогда не выйдет на сцену в нижнем белье.