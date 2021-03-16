Руцкой ответил Зеленскому на твит про «реинтеграцию Крыма» словами Ницше

Москва, 16 марта. Бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью ФАН предложил перестать проявлять интерес к любым заявлениям представителей Украины. Так он прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот заявил об «объединении мира на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское».

«Начнем с того, что заявляла не раз Украина, и в том числе Зеленский, по поводу татаро-монгольского ига. Они обращались в Монголию возместить ущерб, и им ответили: пожалуйста, готовы возместить всем тем, кто сегодня жив и пострадал! А это был XIII век. Или заявление, что «укры выкопали Черное море», поэтому оно принадлежит им. На всю эту дурь не стоит обращать вообще никакого внимания. Это, мягко говоря, просто нездоровые люди», — заявил Руцкой.

Собеседник ФАН напомнил, что решение о воссоединении Крыма с Россией было принято на основе волеизъявления жителей полуострова.

«Люди высказали свое мнение, и все — на этом точка. Высший орган власти на Земле, высший закон на Земле — это мнение народа, проживающего на той или иной территории», — подчеркнул Руцкой.

Он также напомнил о претензиях Латвии на Пыталовский район Псковской области и территориальных притязаниях Эстонии на части Псковской области с городами Печоры и Новый Изборск, а также пограничный Ивангород в Ленинградской области.

«Нам претензии предъявляют и Эстония, и Латвия… Я всем им всегда говорю: «Возьмите, пожалуйста, карту XVIII века или XIX века, если хотите, и попробуйте найти на ней самих себя». Их просто там нет. И Украине то же самое рекомендую», — сказал бывший вице-президент России.

Возможное подключение к обсуждению украинских инициатив по «реинтеграции Крыма» перечисленных Зеленским Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канады и США Александр Руцкой прокомментировал фразой «Собака лает — караван идет».

«Лающие же собаки не могут остановить караван. Или же опять басня Крылова: «Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!» — добавил Руцкой.

Он также привел по памяти высказывание Фридриха Ницше.

«Ницше по этому поводу сказал так: «Уважение может быть только к сильному, к слабому — сострадание, и то не всегда». Поэтому надо крепить свое могущество и быть сильными, а на остальных просто наплевать, вот и все», — резюмировал собеседник ФАН.

В день седьмой годовщины референдума в Крыму в 2014 году, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, Владимир Зеленский заявил о том, что Украина «подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова» и планирует «объединить мир на базе Крымской платформы». Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала подобные действия Киева нелегитимными и предостерегла его от недружественных шагов.