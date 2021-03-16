«Не ехать!» Альгис Микульскис о способе спасти Россию из «спортивного концлагеря»

Международная атака на российский спорт высоких достижений началась не вчера и, похоже, закончится не завтра. Главной темой, на которой спекулируют мировые «смотрящие» за крупнейшими соревнованиями, стала тема допинга и участия государства в практике его применения.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке пытается понять, как вести себя спортсменам, оставшимся без флага и гимна. Он разобрался в общественном мнении по этому поводу и выяснил, кто громче всех кричит «Держи вора!»

Кому как, а мне кажется, что нынешняя череда всех этих «допинг-скандалов» с российскими атлетами началась вовсе не в конце 2015 года с расследования «спецкомиссии» агентства WADA, закончившегося отстранением наших легкоатлетов, гребцов и штангистов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Не началась она и в марте 2016-го, когда случилась громкая история с «мельдонием». И не двумя месяцами позже, с публикации газетой The New York Times «шокирующих откровений» бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова…

Началась она, уверен, 16 марта 2014 года и к спорту не имела абсолютно никакого отношения. Уход Крыма из украинской юрисдикции в российскую — вот что стало началом того, что в итоге привело российскую олимпийскую сборную к беспрецедентным репрессиям со стороны чиновников МОК и WADA.

Так называемое «мировое сообщество», буквально оторопевшее от бескровного «крымского удара» Москвы и не имеющее на нее практически никаких рычагов влияния — санкции не в счет по причине их неэффективности, — решило отомстить неспортивным способом, ударив по российскому спорту. А триумфальное выступление наших на Сочинской Олимпиаде только добавило ярости в действия «мстителей» и их симпатизантов. Таких, как Константин Эггерт, например. Который в вышеупомянутом марте 2016-го в своем комментарии на страницах Deutsche Welle прямо указывает на источники «недовольства» — своего и, разумеется, западного — действиями России. А в мировом спортивном пространстве, напомню, бушует «мельдониевый» скандал.

«Крым, кровавое болото Донбасса, малайзийский «Боинг», санкции, разбомбленные сирийские больницы, суд над Надеждой Савченко, экономический спад и допинг, допинг, допинг...»

Ну, то есть вы понимаете… Вердикта по «Боингу» еще нет, но эти люди уже уверены в том, что Россия виновна, информацию о «разбомбленных больницах» они получают от «Белых касок», на которых клейма ставить негде, Савченко для них — неподсудна… «И допинг, допинг, допинг»! Как тут не поверить такому человеку!

В мае того же года начинает раскручиваться «дело Родченкова». Затем, по его итогам, выходит в свет «доклад Макларена» — ФАН в свое время писал об этом во всех подробностях — и МОК лишает российскую сборную тринадцати наград зимней Олимпиады-2014. Девять из них потом вернули, но это никому уже не было интересно.

Идем далее. В начале декабря 2017-го приостановлено членство Олимпийского комитета России в головной организации, а сборная страны отстранена от Игр в корейском Пхенчхане. Якобы «за систематическое нарушение антидопинговых правил». Те же из спортсменов, которых допустили, выступают под «нейтральным» флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России». Глядя из дня сегодняшнего, я понимаю, что это было проявлением просто махрового «либерализма» по отношению к нашей стране — ведь само ее название тогда еще не было под запретом, да и членство ОКР в МОК было восстановлено. Но — после окончания Игр.

Как мы все понимаем, такое нетерпимое положение вещей долго сохраняться не могло, и 9 декабря 2019 года российских спортсменов решили окончательно превратить в узников этакого «спортивного концлагеря». Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA лишает статуса соответствия свое российское отделение РУСАДА, олимпийская сборная на четыре года отстраняется от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады, а Россия остается без права проводить чемпионаты мира. Те же из спортсменов, кто настроен на выступления, — должны будут делать это, опять-таки, под «нейтральным флагом» и без гимна и любой символики, напоминающей о России. Точка!

Хотя нет, это еще не было точкой… В преддверии летних Игр в Токио национальный комитет задумался о том, под какую же музыку пойдут те из наших олимпийцев, кого мировые чиновники все же соизволят допустить до соревнований. Выбор, как все знают, пал на «Катюшу» — легендарную и хорошо известную в мире песню, ассоциирующуюся у миллионов людей именно с Россией… Вот эти самые «легендарность» с «ассоциацией» и сыграли с ней злобную шутку.

12 марта агентство Associated Press сообщило:

«Комиссия CAS считает, что любой гимн, связанный с Россией, распространяется на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе с «Катюшей».

Теперь — точка!

Сказать, что Рунет забурлил, – ничего не сказать! Обсуждались и обсуждаются до сих пор две главные темы: под какую музыку идти и ехать ли вообще? Поиски ответа на первый вопрос смысла не имеют — запретят все! А вот вопрос второй — гораздо принципиальнее. Споры — да еще какие! — по поводу выступления без флага, герба, гимна и любой символики разгорелись в Сети еще перед Пхенчханом, и мнения были кардинально противоположные.

Одни, такие как известный колумнист Ольга Туханина, считали обезличенное участие в этой Олимпиаде недопустимым:

«Нельзя бесконечно говорить о наших символах, о наших памятниках и нашей памяти, а потом теми же губами заявлять, что нам и без флага хорошо. Подумаешь, мелкая неприятность. Люди такое мотают на ус: «Эге. Вчера за деньги был патриотом, сегодня все заинтересованы в Олимпиаде — вещатели, рекламодатели, функционеры — так что не грех побыть космополитом. Чуточку. Один раз — не контрабас, а скрипочка».

Другие, подобные известному колумнисту Роману Носикову, напротив, рвались в бой:

«Наличие наших атлетов под нейтральным флагом свидетельствует всем и каждому о том, что русские вину не признали. Не покаялись, а упорствуют. На них давят изо всех сил, а они на эти силы что-то русское забили. И, напротив, отсутствие наших спортсменов на соревнованиях — косвенное доказательство справедливости обвинений. «Смотрите, эти русские боятся выходить на состязания без своей допинговой программы!»

Полностью эту заочную дискуссию можно увидеть здесь. Она и ей подобные споры в тот год ни к чему не привели — допущенные поехали, выступили и вернулись с 13-м местом в неофициальном медальном зачете. Вроде затихло… Но подоспела новая Олимпиада — и споры заполыхали с удвоенной яростью.

Так ехать или не ехать? Если три года назад я питал еще некие иллюзии по поводу отношения Запада к нашим спортсменам и думал, что пусть съездят в Южную Корею, как есть, — в «нейтральном виде» — раз уж готовились, а в Токио-то все будет честь по чести, с гимном, флагом и гербом, то к сегодняшнему дню все эти видения рассеялись. Кстати, отличным примером мне послужил наш министр иностранных дел Сергей Лавров с его заявлениями по поводу совершенно сбрендившего на почве Навального Евросоюза. Помните?

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне».

На Россию будут давить. Давить до тех пор, пока она не «прогнется». А она — не прогнется. Значит давить будут всегда. Так есть ли смысл продолжать игру с шулерами, у которых просто физически невозможно выиграть?

Поэтому — нет, не ехать! Возможно, есть смысл вспомнить об опыте Игр доброй воли? Но не ехать. Хотя решать будет, конечно же, каждый сам за себя.

И в заключение — о том, кто же громче всех кричит: «Держи вора!»

В начале марта 2019 года в австрийском Зеефельде финишировал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете, завоевав 25 медалей, из которых 13 были золотыми.

Тренер сборной России Юрий Бородавко поведал тогда секрет их фантастической победы:

«Норвежская федерация не так давно публиковала, что в команде есть две девочки, которые до такой степени больны, что им прописали гормоны роста по жизненно важным показаниям. Потом мы смотрим протоколы гонок, и оказывается, что обе эти девочки наверху. Или читаем пресс-релиз, что у одной спортсменки вдруг так сильно заболела стопа, что она без определенных препаратов вообще ходить не может. А побочные действия у этих препаратов — увеличение физической силы, выносливости, стрессоустойчивости. Вот и получается: то у них кости болят, то связки не держат. Хочется спросить: ребята, а как вы с такими болезнями вообще добираетесь до пьедестала, обыгрывая всех здоровых?»

А вот так и добираются, уважаемый Юрий Викторович! Под громкие крики своих тренеров и прочих функционеров о «нечестности» России в целом и ее спортсменов, в частности. На фоне общей пропагандистской антироссийской истерики, набравшей еще большие обороты после Крымской весны 2014 года, эти крики западным обывателем потребляются с фантастическим успехом.

Но это примеры, так сказать, «узаконенного» допинга. Астма, мол, у людей! А вот, к примеру, олимпийскую чемпионку из той же Норвегии Терезу Йохауг поймали на употреблении стероидов безо всякой астмы и дали в наказание скромные 13 месяцев дисквалификации.

Или американцы Джаррион Лоусон и Эджи Уилсон. Вчистую оправданы, не глядя на «вещества» в крови. Ведь во всем оказалось... виновато мясо, которое они ели на обед! Или олимпийский чемпион в эстафете Гил Робертс. Какая-такая «дисквалификация»? «Пробенецид» попал в его организм в результате... поцелуя с девушкой. Но тут, конечно, немного успокаивает одно: там, похоже, скоро начнут дисквалифицировать за то, что поцелуй был именно с девушкой.

И подобных случаев — сотни!

Не стоит думать «раз можно им, то можно и нам». Приводя эти примеры, я имел ввиду только то, что замечать нарушения и наказывать за них нужно не только Россию. Несправедливости она не терпит.