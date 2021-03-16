Госдума предложит западным соцсетям решить проблемы незаконного контента

Москва, 16 марта. Проблема противоправного с точки зрения российских законов контента в соцсетях может быть решена с помощью переговоров, считают в Государственной думе РФ.

Конфликт между российскими властями и западными соцсетями из-за присутствия в этих сетях противоправного контента может быть разрешен в формате конструктивного диалога. Депутаты Государственной думы РФ обратились к руководителям Facebook, Тwitter, Google, YouTube и ТikТok с предложением вступить в такой диалог. Глава думской комиссии по безопасности и противодействию коррупции уверен, что таким образом можно будет решить проблему.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, как сообщалось ранее, выразил опасение, что Twitter может полностью уйти из России, если не урегулирует конфликт с Роскомнадзором. Как известно, регулятор включил замедление трафика для Twitter из-за нежелания руководства сервиса следовать российскому закону.