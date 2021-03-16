Наталья Поклонская посоветовала не верить мужчинам

Москва, 16 марта. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась в недоверии к противоположному полу. Парламентарий сделала вывод на основании опыта последних семи лет.

Она рассказала о желании стать мудрее и сильнее. Поклонская озвучила несколько советов, которые помогли бы достигнуть цели. Депутат заявила о необходимости не отчаиваться и не опускать руки. Она выступила на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня», посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам», — заключила Наталья Поклонская.

Ранее депутат рассказала об угрозах украинских политиков, вынудивших Крым покинуть состав Незалежной. Киевское телевидение транслировало обещания зарезать жителей полуострова и утопить их в собственной крови, пояснила Поклонская.