«Газохимический комплекс и полиэтилен»: Как Усть-Луга ударит по транзиту Прибалтики

Москва, 16 марта. ФАУ «Главгосэкспертиза» выдала разрешение на строительство в Ленинградской области комплекса по переработке этансодержащего газа. Мощность проекта составит до трех миллионов тонн товарного полиэтилена в год. По данным ИАА «ПортНьюс», реализацией масштабного проекта займутся АО «РусГазДобыча» и ПАО «Газпром», пишет «ПолитПазл».

Порт «Усть-Луга» будет оснащен газохимическим комплексом (ГХК КПЭГ) и интегрированным комплексом по переработке и сжижению природного газа (ГПК КПЭГ). Новый объект при этом сможет не только перерабатывать ежегодно около 3,5 млн тонн этана, но и выпускать около трех миллионов тонн товарного полиэтилена в год. Также известно, что на территории порта планируется построить азотно-воздушную станцию для подачи необходимых газовоздушных смесей на механизмы, трубопроводы, склады для полиэтилена, а также метрологическую и химико-аналитическую лаборатории. Помимо этого, планируется еще несколько десятков иных технологических и вспомогательных объектов и сооружений.

В чем же причина такого активного развития Усть-Лужского порта? Он станет очередным ударом Москвы по транзиту Прибалтики. Государства этого неоднозначного региона продолжают таить надежду на то, что им удастся не только остановить разворот белорусских грузов, уже вовсю поступающих в Ленинградскую область, но и вернуть российские экспортные товары.

Неожиданная реализация такого серьезного проекта поставит крест на мечтах Литвы, Латвии и Эстонии.

ФАН ранее писал, какие объемы белорусских нефтепродуктов в 2021 году пройдут через петербургский терминал.