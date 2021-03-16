Школьник напал на одноклассника с ножом в Самаре

Самара, 16 марта. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное производство после драки школьников с применением ножа, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Стоит отметить, что конфликт произошел между двумя 11-летними детьми. Во время школьной перемены один из мальчиков нанес своему оппоненту удар ножом в область лопатки. Ребенка экстренно доставили в медицинское учреждение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следователи дадут оценку действиям должностных лиц учебного заведения.

Ранее стало известно, что самарцы раскритиковали работу общественного транспорта. Горожане отметили, что компания-перевозчик не справляется с нагрузкой.