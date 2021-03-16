Volkswagen намерен возглавить мировой рынок электромобилей к 2025 году

Берлин, 16 марта. Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует занять лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей до 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга.

В минувшем году автоконцерн более чем в три раза нарастил продажи электрокаров. Поставка одного миллиона соответствующих агрегатов запланирована на текущий год. В ближайшие пять лет Volkswagen намерен инвестировать около 46 млрд евро в создание машин с электрическими и гибридными двигателями, передает ТАСС.

К 2030 году предприятие планирует увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж на территории Европы до 60%. В 2021 году ожидается существенное восстановление бизнеса после трудностей, вызванных пандемией коронавируса. В последующие годы автопроизводитель надеется на дальнейшее повышение рентабельности.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» ранее проанализировали данные и рассказали о самых востребованных автомобильных марках в текущем году. В десятку самых популярных брендов вошли Renault (2,07 млн авто), Volkswagen (1,77 млн), Chevrolet (1,7 млн), Ford (1,38 млн) и Mitsubishi (1,23 млн).