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Патологоанатом из Волгограда может получить 14 лет тюрьмы за подмену внутренних органов

Патологоанатом из Волгограда может получить 14 лет тюрьмы за подмену внутренних органов

Волгоград, 16 марта. Государственный обвинитель попросил суд назначить 14 лет колонии экс-главврачу по делу о занижении материнской смертности.

Бывший руководитель патологоанатомического бюро обвиняется в получении взяток, организации служебного подлога, превышении должностных полномочий, а также в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Его подчиненным также предъявили обвинение в служебном подлоге и превышении полномочий.

Следственный комитет узнал, что в конце января 2017 года в морге вскрывали труп 28-летней женщины, которая умерла в послеродовом периоде от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга. Фигурант поручил сотрудникам уничтожить вирусологические образцы тканей органов умершей, чтобы избежать ухудшения статистики по материнской смертности. В результате работники бюро прикрепили к материалам вскрытия образцы печени другого человека. Благодаря этому причиной смерти пациентки в заключении указали заболевание, не связанное с родами.

Обвиняемый неоднократно получал от санитаров отделений взятки. Их общая сумма составила 600 тысяч рублей. Руководитель в обмен делал вид, что не знает о действиях работников, которые оказывали платные услуги родственникам умерших по подготовке тел к погребению.

Свою вину медработники не признают. Гособвинитель предложила назначить фигуранту наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа.

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