Патологоанатом из Волгограда может получить 14 лет тюрьмы за подмену внутренних органов

Волгоград, 16 марта. Государственный обвинитель попросил суд назначить 14 лет колонии экс-главврачу по делу о занижении материнской смертности.

Бывший руководитель патологоанатомического бюро обвиняется в получении взяток, организации служебного подлога, превышении должностных полномочий, а также в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Его подчиненным также предъявили обвинение в служебном подлоге и превышении полномочий.

Следственный комитет узнал, что в конце января 2017 года в морге вскрывали труп 28-летней женщины, которая умерла в послеродовом периоде от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга. Фигурант поручил сотрудникам уничтожить вирусологические образцы тканей органов умершей, чтобы избежать ухудшения статистики по материнской смертности. В результате работники бюро прикрепили к материалам вскрытия образцы печени другого человека. Благодаря этому причиной смерти пациентки в заключении указали заболевание, не связанное с родами.

Обвиняемый неоднократно получал от санитаров отделений взятки. Их общая сумма составила 600 тысяч рублей. Руководитель в обмен делал вид, что не знает о действиях работников, которые оказывали платные услуги родственникам умерших по подготовке тел к погребению.

Свою вину медработники не признают. Гособвинитель предложила назначить фигуранту наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа.