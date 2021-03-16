Лондон объяснил, почему назвал Россию в качестве основной угрозы для страны

Лондон, 16 марта. Соединенное королевство считает Россию наиболее актуальной угрозой для безопасности государства, говорится в докладе по внешней политике.

Авторы документа считают, что Кремль расширит географию своей активности на соседние страны Европейского союза. В Британии озабочены ростом военного потенциала России. Кроме того, обеспокоенность вызывают инвестиции России и Китая в «информационные операции» и «демонстрацию глобального культурного влияния».

«Мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России. По линии НАТО мы будем обеспечивать скоординированный ответ Запада», — говорится в документе.

Ранее генерал Ричард Даннат заявил, что американские истребители пятого поколения F-35B Lightning II разоряют Министерство обороны Великобритании. По его словам, содержание такой техники обходится очень дорого.