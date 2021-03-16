Сенатор Алтабаева уличила Зеленского во лжи

Зеленский называет заботой о населении Крыма его геноцид, высказалась сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Много проблем еще осталось. У нас очень своеобразная банковская система. Серьезные банки на нашу территорию не зашли, как и большие мобильные операторы. Это, к сожалению, наша действительность. Если мы говорим об ипотеке или устойчивой мобильной связи, то это проблемы. Из-за отсутствия связи иногда невозможно даже сопровождение учебного процесса организовать, особенно в период пандемии», — заявила Алтабаева.

Сенатор отметила, что в Крыму был не только военный, но и торговый флот, который в настоящее время функционирует в ограниченном режиме. Ранее в Крым приходили туристические лайнеры, в том числе из Европы. Алтабаева также сказала о том, что жители Крыма, оформляющие на территории полуострова загранпаспорта, не всегда могут получить шенгенскую визу.

Алтабаева прокомментировала также ситуацию с водной блокадой Крыма, которую устроила полуострову Украина. При этом президент Владимир Зеленский уже заявил о подготовке «стратегии реинтеграции полуострова». Зеленский пытается сформировать пул союзников на базе Крымской платформы, умалчивая, что Украина совершает преступление, перекрыв крымский канал, построенный в советское время. Глава республиканского парламента Крыма Владимир Константинов призвал подать на Зеленского в международный суд.

«Вряд ли можно выиграть этот суд, учитывая русофобские настроения глав европейских государств, но заявлять об этом нужно. Есть политики, а есть люди, которые должны слышать, что происходит. Если бы Украина заботилась о крымчанах, то не допустила бы такого насилия. Украина осуществляет геноцид, но при этом заявляет: это же наш полуостров, хотим его вернуть! Но такими методами заслужить доверие людей невозможно», — считает Алтабаева.

Ранее ФАН цитировал президента Владимира Зеленского, сделавшего заявление, что Украина не станет отказываться от Крыма и подготовила «стратегию реинтеграции» полуострова.