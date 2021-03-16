Провалившаяся в колодец собака осталась жива благодаря новороссийским спасателям

Новороссийск, 16 марта. Спасатели из Новороссийска вытащили собаку, которая провалилась в колодец с водой и не смогла самостоятельно выбраться.

Попавшую в беду собаку обнаружил прохожий в районе очистных сооружений микрорайона Алексино и сразу обратился в спасательную службу. Прибывшие на место сотрудники МЧС при помощи лестницы спустились в колодец и достали испуганное животное. Никаких травм собака не получила, ее жизни ничего не угрожает.

«Пес из-за стеснительности фоткаться со спасателями не стал и убежал... Животные тоже хотят жить!», — написал на своей странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что уржумские школьники спасли собаку, которая провалилась в выгребную яму уличного туалета. Собака была на самом дне.