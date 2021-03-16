Сенатор Севастополя объяснила, почему Украине не удалось запугать крымчан

Жители Крыма и Севастополя всегда чувствовали себя русскими, заявила сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«События, которые назвали «Крымской весной», не только изменили жизнь крымчан, севастопольцев, но и судьбу России. Это было единодушным стремлением вернуться домой. Попытки навязать нам националистическую пропаганду и не давать возможности говорить на родном языке послужили поводом для создания своего территориального патриотизма», — припомнила Алтабаева.

Сенатор напомнила, что события Майдана в 2014 году подтолкнули жителей Крыма и Севастополя к принятию решения о референдуме. Алтабаева отметила, что СБУ очень активно работала в Крыму, запугивая людей, но это не помешало им сделать свой выбор, несмотря на возможные последствия.

«У нас, помимо организованных, были стихийные митинги. Боялись ли мы? Безусловно. Но мы выходили и твердо выражали свое желание войти в состав России», — рассказала Алтабаева.

Сенатор отметила, что Севастополь являлся особым территориальным субъектом даже в составе Украины. В советское время Севастополь был городом республиканского подчинения, и даже до революции Севастополь с 1804 года управлялся военными губернаторами, командующими Черноморским флотом. Алтабаева также пояснила, почему Севастополю и Крыму удалось переломить ситуацию, чего не получилось у других украинских регионов.

«Есть базовые ценности. Мы всегда чувствовали себя частью русского мира. Поэтому попытки изменить нас были бесперспективны. Севастополь всегда был городом русской славы и русских моряков. В Малороссии же больше этнических украинцев. Я не думаю, что там всех запугали. Просто очевидно, что на юге Украины настроения были другими», — прокомментировала Алтабаева.

Ранее ФАН цитировал слова Натальи Поклонской о смертельной опасности, в которую могли попасть жители Крыма в 2014 году.