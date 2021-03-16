Политолог Мухин назвал цель новой антироссийской доктрины Великобритании

Великобритания назвала Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и заявила о готовности отражать ядерные, традиционные и гибридные вызовы со стороны Москвы. Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии ФАН назвал цель британского доклада и предупредил Лондон о неблагоприятных последствиях.

Во вторник Великобритания представила Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанный на период до 2030 года. В нем говорится, что Лондон ожидает увеличения активности России в соседних странах Европы.

«НАТО будет оставаться основой коллективной безопасности в нашем Евроатлантическом регионе, где Россия остается наиболее актуальной угрозой нашей безопасности», — сказано в документе.

В Туманном Альбионе добавили, что обеспокоенность вызывает рост российского военного потенциала и значительные инвестиции России и Китая в «информационные операции» и «демонстрацию глобального культурного влияния».

Политолог Мухин считает, что Лондон намеренно провоцирует идеологическое противостояние с Россией.

«Цель этого доклада — вызвать Россию на идеологический поединок. У нас тоже есть что предъявить Великобритании. За последний десяток лет она понарушала столько всего! Мне кажется, что британцы приоткрыли ящик Пандоры, и им не понравится. Я думаю, что Россия будет и в дальнейшем привлекать Англию к ответственности за «Белые каски», провоцирование международных конфликтов, нарушение резолюций Совбеза ООН и так далее», — заявил политолог.

Мухин также обратил внимание, что в этом же антироссийском докладе Лондон задекларировал возможность увеличения своего ядерного потенциала на 40%.

«Как это укладывается в мировые тренды о коллективной безопасности, в том числе ограничению ядерного вооружения, не понятно. Даже в самом документе можно найти достаточно оснований для привлечения Великобритании к международной ответственности. Я думаю, что Россия должна озаботиться подобного рода практикой», — добавил Мухин.

Ранее стало известно, что власти Великобритании планируют к 2030 году получить возможность защищать свои интересы в космосе, а также нарастить ядерный потенциал.