Вакцина «Спутник V» сможет закрепить успех в ЕС из-за провала AstraZeneca

Москва, 16 марта. Побочные эффекты вакцин AstraZeneca и Pfizer заставляют Евросоюз отказываться от применения препарата. Публицист Виталий Тепикин уверен, что это закрепит успех вакцины «Спутник V».

Ранее было зафиксировано несколько несчастных случаев после вакцинации англо-шведским препаратом. Более того, использование AstraZeneca может привести к тромбообразованию в организме, сообщает Nation News.

Несмотря на то, что разработчик вакцины отрицает побочные эффекты, ряд крупнейших стран Европы уже приостановил применение AstraZeneca. В частности, ФРГ, Италия и Франция прекратили массовую вакцинацию этим лекарством до окончания официального расследования Европейского агентства по медицинским препаратам (ЕМА).

Тепикин считает, что отрицательный имидж зарегистрированной в Великобритании вакцины дает российскому препарату все шансы закрепить успех в Евросоюзе.

«Наша вакцина, основанная на аденовирусе человека, была зарегистрирована в мире самой первой, результаты третьей фазы клинических исследований Центра имени Гамалеи подтвердили ее безопасность и высокую эффективность: речь вообще о стопроцентной защите от тяжелого течения болезни», — сообщил публицист.

Кроме того, западный научный журнал Lancet опубликовал статью, в которой говорится, что судьба «Спутника V» зависит от вердикта EMA. Лаборатории агентства уже начали экспертизу.

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