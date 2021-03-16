Вооруженные силы Армении начали масштабные тактические учения

Ереван, 16 марта. Генеральный штаб Вооруженных сил Армении объявил о начале тактических учений, которые будут проводиться на всех операционных направлениях.

Учения армянской армии начались с приведения всех задействованных в них подразделений в состояние высокой боевой готовности и переброски их в районы сосредоточения. Армянское военное командование поставило две главные задачи перед участниками маневров. Первая из них состоит в проверке боеготовности всех подразделений и их способности взаимодействовать в сложной обстановке, а вторая — в проверке работоспособности всех органов управления армии.

В понедельник, 15 марта, сообщалось о начале масштабных учений Вооруженных сил Азербайджана. Они проходят в гористо-лесной местности со сложным рельефом. Среди задач этих учений значатся отработка взаимодействия подразделений и тренировка действий против террористических банд.