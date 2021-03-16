HR-специалист раскрыл принципы правильного составления резюме

Москва, 16 марта. Рынок труда на фоне пандемии оказался переполнен соискателями. HR-специалист Гарри Мурадян рассказал, как правильно составить резюме, чтобы на него обратил внимание работодатель.

По словам эксперта, сейчас особенно важно оформлять такое резюме, которое сможет зацепить потенциального нанимателя. В связи с этим необходимо структурировано подать имеющийся у соискателя опыт работы.

«Любой опыт работы, который мы пишем, должен быть не сплошным текстом, а поделен на два блока: «Обязанности» и «Достижения». И то, и другое нужно писать коротко и емко. В блоке «Обязанности» мы пишем, что мы делали, а в «Достижениях» — что мы сделали. И очень круто достижения передавать через какие-то цифры. Сколько денег привлек, на сколько времени оптимизировал, с какими бюджетами работал», — объяснил Мурадян в интервью «Радио 1».

Специалист считает, что цифры для работодателя гораздо убедительнее слов и могут показать ему, какую пользу от соискателя стоит ожидать в будущем. Кроме того, правильно составить резюме могут помочь конструкторы, доступные на распространенных сайтах для поиска работы. Там соискатель может воспользоваться готовыми шаблонами, оформив свое портфолио по предложенной форме.

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