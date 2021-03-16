Волочкова не смогла ответить на вопросы из школьной программы по литературе

Москва, 16 марта. Балерина Анастасия Волочкова и ее единственная дочь Ариадна снялись в шоу «Звезды сошлись». Ведущая программы Лера Кудрявцева предложила танцовщице проверить знания по литературе.

В начале эфира наследница Волочковой призналась, что ведет собственный литературный клуб. В ответ на это Кудрявцева решила задать 45-летней балерине несколько вопросов из школьной программы по литературе. Волочкова не смогла пройти проверку знаний экспромтом.

Знаменитость не ответила на вопрос, кем русский классик Антон Павлович Чехов был по профессии. По словам Волочковой, он никакого отношения к врачебному делу не имел. На самом деле Чехов окончил медицинский факультет Московского университета, работал доктором в деревнях и даже заведовал больницей в Звенигороде. Балерина считает, что ничем, кроме писательства, классик не занимался. Ариадна тоже не смогла помочь матери с ответом.

Недавно Волочкова поделилась с журналистами подробностями о своем новом избраннике. Балерина сообщила, что к ней вернулся бывший возлюбленный Олег, с которым она встречалась семь месяцев. Мужчина даже возил ее к своим родителям в Санкт-Петербург, однако о свадьбе речь не идет.