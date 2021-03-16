Одним из самых загадочных и привлекательных направлений трудоустройства в современном мире является освоение профессии маркетолога. Кто-то надеется реализовать в этой сфере деятельности свои природные таланты и склонности, кто-то мечтает о карьерном росте и фантастических заработках, а кто-то просто хочет навсегда забыть о скучном и тяжелом труде. Что же представляет собой профессия маркетолог? Как стать маркетологом и стоит ли им становиться? Где и сколько времени нужно учиться на маркетолога после 9-го и после 11-го классов? Какое учебное заведение или курсы следует окончить, с тем чтобы в полной мере освоить эту специализацию? О том, как получить первые профессиональные навыки и стать востребованным специалистом-маркетологом с высоким доходом, рассказывает эксперт ФАН — маркетолог Николай Григорьев.

Что представляет собой профессия маркетолог: профессиональные стандарты и должностные обязанности

Определений маркетинга существует огромное количество, и все они в некотором смысле правильные. Просто авторы, в зависимости от своих вкусов и понимания тех или иных моментов, подчеркивают их по-своему, считает наш эксперт. Так или иначе, один из наиболее признанных экспертов в данной области — Филипп Котлер — определяет маркетинг как вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.

В России профессиональный стандарт «маркетолог» был зарегистрирован в рамках государственной программы создания профессиональных стандартов в 2018 году. Он определил разработку и реализацию комплекса мер и подходов к ведению бизнеса, обеспечивающие создание эффективного управления маркетинговой деятельностью. В этом стандарте существует три уровня квалификации — шестой, соответствующий специалисту, седьмой, определяющий, к примеру, начальника отдела, и восьмой, характеризующий директора по маркетингу наивысшей ступени.

Профстандарт маркетолога определяет требования как к образованию, так и к опыту работы. Так, если на шестом уровне человек может иметь среднее специальное образование по маркетингу или среднее специальное плюс дополнительное профессиональное образование и обладать даже нулевым опытом работы, то на следующем, седьмом уровне уже необходимо, чтобы человек имел и высшее образование, и опыт работы по специальности от трех лет. И наконец, находясь на высшем уровне, человек должен иметь высшее, пусть даже и непрофильное, образование, а также дополнительное профессиональное образование и опыт работы не менее трех лет. После принятия общих стандартов стали появляться и конкретизирующие профстандарты — к примеру, профстандарт специалиста по интернет-маркетингу был утвержден Минтрудом и Министерством соцзащиты населения РФ уже в следующем, 2019 году.

Все профессиональные стандарты описывают не только трудовые функции, но и действия — буквально вплоть до того, что и как должен совершать человек, претендующий на должность маркетолога. Соответствие всем этим требованиям проверяется в рамках стратегической государственной программы по внедрению профстандартов, а комплекты оценочных средств формируют на основе списков профессиональных квалификаций. И хотя требования к маркетологам работодатели могут определять сами исходя из потребностей своего бизнеса, важно понимать, что все это делается в рамках совершенствования и структурирования рынка.

«То есть для рынка гораздо удобнее, когда, как говорится, от запада до востока нашей необъятной страны под квалификацией «маркетолог» будет пониматься одно и то же, — разъясняет Николай Григорьев. — Потому что очень часто, когда читаешь, скажем, описание вакансии «маркетолог» на сайтах поиска работы, можно с удивлением отметить, что разные компании ищут совершенно разных людей. Это очень затрудняет подбор правильного персонала. С другой стороны, существование профстандартов позволяет наемным работникам понять и проанализировать свои сильные и слабые стороны в соответствии с квалификацией, прокачать необходимые навыки, убрать что-то лишнее и так далее. Это же позволяет и учебным заведениям создавать учебные планы исходя из четких требований к квалификации. Таким образом, рынок становится гораздо более прозрачным и понятным как для работодателей, так и для соискателей».

На чем может специализироваться маркетолог?

Маркетолог может специализироваться на чем угодно, ведь, как только возникает новый рынок, появляется и потребность в услугах представителя этой профессии.

«Это может быть и рынок детской одежды, и рынок, например, ресторанный, и так называемый рынок Business to Business по продаже, скажем, каких-то станков или труб, — говорит Николай Григорьев. — Все они обладают очень серьезной спецификой, поэтому, когда молодой маркетолог, получивший общие фундаментальные знания в учебном заведении, приходит работать, ему всегда необходимо дальнейшее дополнительное обучение и детальное углубление в те рынки, на которых работает он сам или его организация, оттачивание рабочих инструментов под них».

В чем специфика профессии интернет-маркетолог?

«Вообще говоря, современная профессия интернет-маркетолог — она как бы есть, но ее как бы и нет, — рассуждает наш эксперт. — Иногда молодые маркетологи даже утверждают, что нынешний интернет-маркетинг — это нечто совершенно новое и что классический маркетинг безнадежно устарел. Конечно, с одной стороны, с появлением газет, радио, телевидения, а затем и интернета охваты аудитории стали увеличиваться, и это сильно изменило ситуацию. Столь эффективная и всеобъемлющая коммуникативная среда была недоступна древним маркетологам, ведь они могли лишь, к примеру, приколотить вывеску «Таверна» на дереве или громко кричать в какой-то жаркой стране: «Свежая холодная вода, налетай, покупай». Но, с другой стороны, фундамент остается тем же: как обычный маркетолог, так и интернет-маркетолог должны определить или создать определенную нужду у человека, затем выстроить предложения по ее удовлетворению и, соответственно, обменять свой товар или услуги на деньги. Вот и все».

Впрочем, у расширенной коммуникации существует и обратная сторона: выйти в интернет с предложением товаров и услуг в современном мире может каждый, поэтому достучаться до своего клиента в безумном «шуме» сверхпредложений стало гораздо труднее. Вот почему хороший интернет-маркетолог — это прежде всего специалист, который в условиях конкурентной виртуальной среды умеет мастерски и с минимальными затратами определить свою целевую «таргетированную» аудиторию, добраться до нее, сформировать грамотный продающий контент, продвинуть соответствующую рекламу в соцсетях и т. д. и получить максимальный результат.

В чем основные минусы и сложности профессии маркетолог?

Сложность профессии маркетолог состоит в том, что она находится на грани науки и искусства и к тому же «нематериальна», считает наш эксперт. Вот почему когда в компании начинаются сокращения, то этих специалистов, как правило, сокращают одними из первых. Ведь если продавец продает, врач лечит и так далее, то владельцам и генеральным директорам — по крайней мере, в России — не всегда до конца понятно, чем именно занимается маркетолог. То есть профессия в этом смысле является довольно рисковой.

Вторая сложность состоит в том, что маркетолог — профессия межпредметная, поэтому специалисту нужно много знать и во многом хорошо разбираться.

«Это и психология личности, и социальная психология, и социология при проведении разного рода исследований, чтобы, как говорится, не высасывать их из пальца, — перечисляет Николай Григорьев. — Также маркетологу потребуется хотя бы немного разбираться в культурной антропологии, так как может, к примеру, выясниться, что товар, который отлично продается у нас, очень плохо идет на Востоке и для того, чтобы исправить ситуацию, потребуется что-то менять или дополнять. Ну и еще одна сложность состоит в том, что, как я уже сказал, несмотря на появившиеся профстандарты, ими до сих пор руководствуются далеко не все».

Преимущества профессии маркетолог

Безусловный большой плюс профессии маркетолог заключается в том, что она не просто всесторонне развивает человека, но и приучает его в бизнесе всегда идти от потребностей клиента, четко выявлять, а иногда даже создавать эти потребности и придумывать способы их наилучшего удовлетворения с целью получения прибыли. Поэтому все участники рыночной деятельности, в особенности руководители компаний, как говорится, по умолчанию занимаются маркетингом, и можно сказать, что многие из нас чуть-чуть маркетологи. Вот почему эта профессия сегодня чрезвычайно востребована на рынке труда.

Как стать маркетологом с нуля?

Это и просто, и сложно одновременно. Если молодой человек или школьник интересуется темой маркетинга, читает соответствующую литературу или блоги, то следующим этапом, по всей вероятности, может стать желание учиться на маркетолога.

«Но здесь есть очень важный момент: поскольку маркетолог — профессия практическая, желательно, чтобы будущий специалист уже в середине своего обучения (на самом деле чем раньше, тем лучше) начинал нарабатывать в этой области практический опыт, — рекомендует Николай Григорьев. — Потому что если человек только учился и больше ничего не делал, то даже при наличии красного диплома он окажется достаточно беспомощным и работодатель всегда предпочтет ему кандидата, который уже принимал участие в каких-то реальных проектах».

В профстандарте маркетолога подразумевается возможность получения среднего специального образования для низших уровней в профессии, но уже начиная со среднего уровня требуется обучение в высших учебных заведениях.

«Отделения и кафедры, на которых молодой маркетолог может учиться и расти как профессионал, существуют в большинстве ведущих вузов России. Что же касается интернет-маркетинга, то научиться ему будет несложно при условии, что выбранный вами вуз приглашает к преподаванию соответствующих практиков. Если же в учебном заведении работают лишь представители старшего поколения, то профессию интернет-маркетолога вы в нем вряд ли освоите».

Стоит также заметить, что в интернет-маркетинге присутствует совершенно сумасшедшая динамика, и то, что хорошо работало, к примеру, еще год назад, может не представлять никакой ценности сейчас. Вот почему наш эксперт настоятельно рекомендует при получении образования не пытаться выучить в первую очередь что-то совершенно новое и модное, а прежде всего постараться блестяще овладеть фундаментальными принципами маркетинга и сформировать в своей голове установку, соответствующую профессии маркетолог. То есть думать в первую очередь следует со стороны клиента и создания ценностей и потребностей, а не с точки зрения продукта и его реализации. А уж дополнительные умения и инструменты вы всегда сможете освоить со временем.

Сколько зарабатывает маркетолог в зависимости от места работы?

В среднем заработная плата маркетолога на рынке труда зависит не от того, какие дипломы имеет тот или иной специалист, а от того, в каких проектах и в какой роли он принимал участие, какое портфолио он может предъявить работодателю.

«Если человек находился на лидирующих позициях в очень сильных, известных и мощных маркетинговых проектах, то, строго говоря, он может не иметь вообще никакого образования и при этом получать хорошие деньги. В целом же, становясь маркетологом, человек должен понимать, что даже если он начинает свой путь в качестве рядового специалиста в провинциальном городе, то в первую очередь следует думать не о размере заработной платы, а о выборе сильных и красивых проектов, принимая участие в которых можно набирать необходимый опыт и формировать личный бренд, — убежден наш эксперт. — То есть действовать необходимо, руководствуясь «принципом красоты»: сначала ты работаешь на проект, а затем проект работает на тебя. Так постепенно, набирая проекты и переходя из компании в компанию, проявляя себя в них наилучшим образом, переезжая из города в город, в конечном счете можно оказаться на топовых позициях где угодно: хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке».

Что можно посоветовать человеку, решившему связать свою жизнь с профессией маркетолога?

Терпения, целеустремленности и постоянного совершенствования. Ведь время мчится стремительно, и в идеале маркетолог должен пересматривать свой инструментарий ежегодно.