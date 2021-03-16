Норкин закончил спор в студии «Места встречи» анекдотом про мокрую женщину в постели

Москва, 16 марта. Телеведущий Андрей Норкин закончил жаркий спор на передаче «Место встречи» очередным запоминающимся анекдотом.

В студии обсуждали возможность введения дополнительных гендерных законов в России. Гости программы указали, что необходимо отталкиваться от роли традиционных ценностей в государстве. Если они важны, то необходимо стимулировать в жительницах страны женское начало.

Однако некоторые участники обсуждения выступили против такого подхода. Попытки усилить женское начало могут привести к ограничениям по отношению к представительницам страны. подчеркнули они.

Феминистка Галина Михалева выступила за принятие закона о равных правах представителей обоих полов и о домашнем насилии. Завершил обсуждение прав женщин и гендерного равенства Андрей Норкин. Он вспомнил анекдот.

«Встречаются два приятеля. Один мечтательно говорит: найти бы такую бабу, сказал в огонь — она в огонь, в воду — она в воду, в постель — она в постель», — начал рассказывать шутку телеведущий.

Второй приятель согласился со своим другом. Затем собеседник поинтересовался, зачем мужчине в постели мокрая и обгоревшая женщина, закончил анекдот Норкин.

Ранее журналист покорил студию шуткой про конькобежца из Анголы. Норкин рассказал анекдот в заключение беседы о демографических проблемах в стране.