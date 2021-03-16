Психолог Зберовский объяснил, почему люди совершают глупости и дурачатся

Каждый из нас время от времени впадает в детство и позволяет себе немного побаловаться. Психолог, доктор наук Андрей Зберовский в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, почему люди делают глупости и дурачатся.

Вспомните, когда в последний раз вы «булькали» чаем, устраивали бои подушками, прыгали на кровати и делали другие вещи, которые раньше были под запретом родителей? Оказывается, желание делать глупости в осознанном возрасте обусловлено именно родительскими запретами и желанием расслабиться.

«В детстве взрослые постепенно сужают поле наших действий, они становятся все более подчиненными разным правилам и ритуалам. Естественно это обременительно, трудно, это раздражает, накапливается усталость, поэтому совершение каких-то мелких бытовых глупостей, по большому счету, это некий способ релакса», — объясняет эксперт в области психологии.

По мнению профессора Зберовского, мелкие шалости положительно влияют на людей во взрослой жизни.

«Совершая глупости, мы немного впадаем в детство, когда за нас что-то могут починить, сделать, убрать взрослые. Это служит для нашего расслабления, выпуска пара. Эта игра в детей — разрядка для взрослого. Человек же это совершает не ежедневно, не по 100 раз на дню, это именно эпизодическая история», — отмечает психолог.

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