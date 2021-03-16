Норкин пошутил о феминистке фразой о мымре из «Служебного романа»

Москва, 16 марта. Телеведущий Андрей Норкин вспомнил фразу героя из кинофильма «Служебный роман» Новосельцева в ходе дискуссии с феминисткой Галиной Михалевой.

В студии передачи «Место встречи» обсуждали четырехдневную рабочую неделю для женщин. Гостья выступила против подобной инициативы. По мнению Михалевой, в сокращении рабочей недели нет необходимости.

Мужчины бурно отреагировали на мнение феминистки. Они назвали участницу дискуссии властной и подчеркнули, что Михалева не хочет «служить мужу». Телеведущий в ответ пошутил при помощи фразы из культового фильма.

«Мымра! Так надо было добавить», — сказал Норкин.

Ранее журналист подколол сторонников «зеленой энергетики» при помощи анекдота. Он в ироничной форме напомнил о дороговизне всего «зеленого».