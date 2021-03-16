Киев ждет, когда Европа отправит остатки вакцин от коронавируса на Украину

Киев, 16 марта. Евросоюз сдвинул даты поставок препаратов от коронавируса на Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Несколько стран Евросоюза согласились поделиться с Украиной остатками препаратов от коронавирусной инфекции. Однако поставки вакцины в Европу сорвались и даты этого процесса сдвинули. Кулеба добавил, что у Украины есть и альтернативные способы получения препарата.

«Мы фокусируемся на контрактах непосредственно с производителями вакцины. Что касается либерализации рынка вакцин, то, безусловно, мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам независимо от того, какая компания их произвела», — сказал Кулеба.

«Единственным исключением» из этого правила политик назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее власти не намерены закупать по политическим мотивам.

Главный санитарный врач Украины заболел коронавирусной инфекцией после вакцинации AstraZeneca.