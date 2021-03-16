Российский инфекционист оценил заявление испанских ученых о «хорошем» симптоме COVID-19

Москва, 16 марта. Испанские ученые провели исследование, результаты которого указали на более легкое течение коронавируса у людей с отсутствием обоняния. Российский врач опроверг эту теорию.

Теория испанских ученых о том, что отсутствие обоняния является «хорошим» симптомом коронавируса, опровергается практикой. Об этом в эфире радиостанции «Радио 1» рассказал заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов.

По словам врача, пациенты с развитием цитокинового шторма часто жаловались на отсутствие обоняния. Испанские ученые же считают, что этот симптом в большинстве случаев снижает риск возникновения этого состояния. В целом, научная работа испанцев вызвала у Рябова сомнения.

«Для выводов нужна более полная статистика, и не только проценты, но и абсолютные цифры, которые не привели в испанском исследовании», — рассказал он.

Медик подчеркивает, что исследователям до конца не известен механизм работы аносмии — потери обоняния. Ранее считалось, что она возникает по причине того, что иммунитет уничтожал вирус прямо в носу. Затем ученые выдвинули предположение, согласно которому потеря чувства запаха обуславливается поражением центров обоняния в головном мозге.

Ранее врачи рассказали, как восстановить вкус и ощущение запахов после коронавируса. Тренировать органы дыхания можно резкими запахами.