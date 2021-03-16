Бизнес-омбудсмен Титов предложил Дагестану развивать «экономику простых вещей»

Махачкала, 16 марта. Власти Дагестана начнут развивать в республике «экономику простых вещей». Соответствующее предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова поддержал врио главы региона Сергей Меликов, сообщила ФАН пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Анастасия Киченко.

По ее словам, Титов предложил руководству Дагестана реализовать соответствующую концепцию через создание промышленного парка, в котором сосредоточилось бы производство, характерное для местного рынка. Меликов выразил заинтересованность в создании такой площадки для малого и среднего бизнеса, уточнила Киченко.

«Нашли понимание по вопросам выделения площадки, предоставления гарантии по кредитам, подключения к инфраструктуре. В результате доля производственного малого бизнеса в республике может существенно вырасти», — передает она слова бизнес-омбудсмена.

В настоящее время Борис Титов находится с рабочим визитом в Дагестане. Помимо встречи с руководством региона он также намерен выслушать проблемы местного предпринимательского сообщества.

Ранее ФАН сообщал, что подавляющая часть промышленного производства в девяти особых экономических зонах Дагестана приходится только на один индустриальный парк. Сергей Меликов отмечал, что остальные территории фактически не работают.