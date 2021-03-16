Анита Цой заявила, что Азиза покинула «Маску» из-за нее

Москва, 16 марта. Популярная певица Анита Цой прокомментировала уход ее коллеги по сцене Азизы из шоу «Маска», в котором звезды скрываются под костюмами персонажей.

Исключение Азизы из проекта сопровождалось настоящим скандалом. Когда певицу, выступавшую в костюме пингвина, рассекретили, она не смогла сдержать слез. Азиза даже не исполнила песню на бис — настолько она была расстроена ранним выбыванием из шоу. Исполнительница стала третьим участником, поникнувшим второй сезон «Маски».

Исключить Азизу из конкурса решил член жюри и король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Певец был уверен, что Пингвин — это Анита Цой, с которой у него довольно прохладные отношения.

«Это на их совести. Я не обиделась. За Азизу стало обидно. <...> У нее же очень хорошие голосовые данные. Поэтому она, конечно, не ожидала, что так быстро может вылететь. К тому же из-за меня», — высказалась по поводу этой ситуации Цой.

После скандала на шоу певица позвонила Азизе, чтобы поддержать выбывшую участницу, передает «Собеседник». По мнению Аниты Цой, ее коллеге стоило заранее связаться с Киркоровым и намекнуть на настоящую личность Пингвина.

Король эстрады тоже звонил Азизе после шоу. Киркоров, которого очень расстроило выбывание певицы из шоу, попросил у нее прощения.