Новый запах от «Новой газеты»: Роман Носиков о цене слов «химическая атака»

15 марта «Новая газета» сообщила, что вход в ее редакцию подвергся «химической атаке»:

«Вход в здание, в котором находится в том числе и редакция «Новой газеты», расположенная по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен. На месте работают МЧС, МВД и ФСБ (здание представляет собой режимный объект)».

При этом «Новая» тут же заявила, что становится объектом «химических атак» не в первый раз:

«В апреле 2017 года в редакцию пришло письмо в конверте, в котором находился неизвестный белый порошок… В октябре 2018 года неизвестные привезли к зданию редакции «Новой» три клетки с овцами, одетыми в жилетки «Пресса». За несколько дней до этого к зданию редакции неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова, после этого там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с угрозами в адрес уже всей редакции».

Я писал о тех печальных событиях и необоснованных обвинениях «Новой» в колонке «Хармс, Ростан и Плевако умерли». Однако сейчас ситуация приобретает не комический, а совершенно серьезный характер.

Во-первых, как отметила редакция «Новой», в том же помещении, на том же этаже находится детская музыкальная студия. Таким образом, если чья бы то ни было провокация действительно имела место, то это могло угрожать детям.

Во-вторых, сегодня была обнародована видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как некто на велосипеде в одежде курьера службы доставки распыляет какое-то вещество у входа в редакцию «Новой». Стоит отметить, велосипед, судя по всему, был специально оборудован для выполнения этой задачи. Так что если речь идет о хулиганстве, то о весьма затратном в техническом плане.

Напомню, что ФАН также становился объектом нападений — и, пожалуй, более серьезных: в частности, нашу редакцию пытались поджечь. Поэтому у нас есть опыт и понимание, каково это — быть объектом угроз и преследований. И хотя «Новая» воздержалась тогда от выражения солидарности с нами, мы не будем отвечать взаимностью и присоединяемся к требованию о скорейшем расследовании инцидента. Выяснить досконально, что же в действительности случилось возле редакции «Новой», — в интересах всех.

Однако не могу не отметить, что принадлежность к журналистской профессии и связанные с этим привилегии, призванные защитить свободу слова, имеют и обратную сторону — в виде повышенной ответственности за использование этих привилегий и свобод. Журналисты и пресса не зря именуются «четвертой властью». Поэтому я не могу не напомнить коллегам из «Новой», что власть — это ответственность. Власть без ответственности — это произвол и тирания.

Журналисты, в силу их особого положения в обществе, обязаны предвидеть последствия своих публикаций и тех терминов, что в них употребляются. Так вот, употребленное «Новой газетой» выражение «химическая атака» на данный момент приобрело четкий ассоциативный фон: «химическая атака в Солсбери», «химические атаки в Сирии», «химическое оружие», «санкции».

Выражение «химическая атака» в заметке газеты используется несмотря на то, что доказательств применения боевых отравляющих веществ обнаружено не было. Как не оказалось и их жертв. Чуть позже ТАСС сообщил, что экстренные службы, проверившие территорию с помощью газоанализаторов, не зафиксировали никаких опасных веществ или утечек газа. Тем не менее, «Новая» продолжает настаивать именно на «атаке».

Несмотря на всю личную антипатию к коллективу «Новой», я далек от мысли, что журналисты этой газеты настолько непрофессиональны, что не ведают, что творят. Очень даже ведают. Так что словосочетание «химическая атака» употребляется ими сознательно. Как и слова «террорист», «теракт», «отравитель» из другой заметки газеты о том же инциденте.

Очень похоже на то, что редакция «Новой» надеется на вывод этого происшествия в ранг международного скандала. С соответствующими заголовками в иностранной прессе, которые будут призваны закрепить в западном общественном сознании ранее выдвинутые и ничем не доказанные обвинения в адрес России в «химических атаках».

На фоне того, как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» приобретает все большее значение для мира, деятельность «Новой газеты» по дискредитации России в химическом аспекте может стоить миру множество человеческих жизней. Впрочем, я полагаю, что это в редакции «Новой» тоже хорошо понимают и сознательно на это идут.

В этой связи не могу не отметить, что новый запах «Новой газеты» — «с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа» — невероятно ей к лицу.