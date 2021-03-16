Безпалько рассказал, зачем Зеленский идет на военный сценарий в Донбассе

Москва, 16 марта. Обострение конфликта в ДНР может означать триумф для президента Украины Владимира Зеленского, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Россия выразит поддержку Донбассу в случае развязки Киевом полномасштабного военного конфликта. Однако подобное развитие событий станет наиболее радикальным сценарием, который будет воплощен в жизнь в случае отсутствия других выходов из ситуации, заявил Безпалько.

В комментарии изданию EADaily политолог опроверг информацию украинских СМИ касательно возможного военного конфликта с Украиной, но подтвердил, что Россия может оказать поддержку жителям Донбасса.

«Это невыгодно ни для России, потому что сулит большие издержки, ни для Украины, которую будут использовать просто как пушечное мясо, ни для Европейского союза, который будет вынужден под давлением США вводить новые санкции против России, воевать против «Северного потока — 2» и так далее», – отметил Безпалько.

Сценарий с эскалацией конфликта в Донбассе выгоден лишь США, для которых увеличение беспорядка в Евразии могло бы сыграть на руку.

Также Безпалько отметил, что обострение военного конфликта могло бы означать некий триумф для украинских националистов и президента страны Владимира Зеленского. Однако последствия разрушений стали бы непоправимыми.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться лишь на официальные высказывания по ситуации в Донбассе.