Директор Росгвардии Золотов оценил условия службы личного состава в Ярославле

Ярославль, 16 марта. Главнокомандующий Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов посетил Ярославль с рабочим визитом, где обсудил ряд вопросов с местными властями.

Совместно с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым генерал армии Виктор Золотов возложили цветы к монументу сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга, а также к бюстам Героя Советского Союза Л. А. Сергеева и Героев Российской Федерации И. Е. Серова, С. В. Сниткина и А. А. Селезнева — выдающихся деятелей правопорядка Ярославля.

Следующим пунктом в рабочей поездке директора Росгвардии стал осмотр нового здания управления Росгвардии по Ярославской области. Ключевой особенностью данного здания является не только то, что оно располагается в самом центре древнего города, но и то, что там открыли памятный барельеф, посвященный непростым будням сотрудников органов правопорядка и военнослужащих. В рамках ознакомления с условиями работы ярославских росгвардейцев Золотов оценил комплекс служебных помещений как отвечающий всем современным требованиям и позволяющий личному составу эффективно выполнять поставленные перед ним задачи.

Виктор Золотов передал ярославским росгвардейцам новые служебные автомобили, на которых военнослужащие смогут выполнять задачи по охране общественного порядка.

«В общей сложности парк служебного автотранспорта управления Росгвардии по Ярославской области пополнился на 18 единиц. Среди них — патрульные машины «Лада Гранта», предназначенные для сотрудников вневедомственной охраны», — отметил руководитель Росгвардии.

Как оказалось, только за 2020 год экипажи вневедомственной охраны Росгвардии в Ярославской области более 16 тысяч раз выезжали по сигналам тревоги с охраняемых объектов и по заявкам от территориальных органов МВД России. В результате своевременных выездов и оперативного реагирования было задержано 96 граждан, находящихся в розыске, а в отношении еще 114 злоумышленников возбуждены уголовные дела.

Отдельным и без сомнения приятным пунктом рабочей поездки в Ярославль стало вручение ведомственных наград отличившимся сотрудникам и военнослужащим ведомства, проходящим службу в Ярославской области. Известно, что среди награжденных оказались сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии, а также представители других служб. Глава ведомства поблагодарил губернатора региона за внимание и поддержку, оказываемую местным подразделениям ведомства, а также отметил конструктивное взаимодействие ярославских росгвардейцев с другими правоохранительными органами региона.

В завершении этой части поездки генерал армии Виктор Золотов поздравил служащих с наступающим Днем войск национальной гвардии России. Главнокомандующий подчеркнул, что боевые традиции внутренних войск в стране формировались десятилетиями, и наследницей этих священных традиций выступила именно Росгвардия.

«Бережное отношение к ним бойцов и командиров, уважение к ветеранам и строгое соблюдение законов, безусловно, помогают вам выполнять поставленные задачи и добиваться по праву заслуженного уважения руководства страны и наших граждан. Сегодня вы реализуете важнейшие функции по поддержанию общественного порядка и охране ключевых объектов экономики. В канун вашего профессионального праздника я желаю вам здоровья и удачи, дальнейших успехов в службе! Всего самого доброго!» — обратился Виктор Золотов к военнослужащим.

После этого генерал армии выразил благодарность личному составу управления Росгвардии по Ярославской области за профессионализм, мужество и верность ратному долгу, а губернатор региона Дмитрий Миронов отметил работу росгвардейцев почетными грамотами.