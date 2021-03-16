Крымчане на примере Одессы, Харькова и Киева видят, какой участи им удалось избежать



В этот день в 2014 году прошел референдум о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя. Несмотря на то, что большинство жителей полуострова проголосовало «за» и эти два субъекта вошли в состав РФ, международное сообщество так и не признало результаты народного волеизъявления. А Россия постоянно подвергается санкциям за защиту крымчан, знающих на примере Одессы, Харькова и Киева, какой участи им удалось избежать. В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, политики и участники событий вспомнили, как происходило возвращение Крыма домой.

Решающий толчок

То, что дороги Крыма и Украины расходятся, стало понятно еще до Майдана, сказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев. По его словам, нетерпимой ситуация стала еще при Викторе Ющенко, когда началась «активная бандеризация». Украину из всех сил старались показать как антироссийский проект, и Крыму в нем не было места.

«В учебниках ВОВ была представлена как российско-немецкая, а бандеровцы описывались как герои-освободители. Запрещался дублированный перевод медицинских препаратов на русском языке. Невозможно было посмотреть фильмы на русском. Это предопределило события семилетней давности. Майдан стал для крымчан катализатором, переросшим в активную фазу. Мы поняли, что нет выхода. И без поддержки мы бы не смогли выстоять», — вспоминает политик.

Сегодня, на примере Донбасса и Одессы крымчане видят, какой участи удалось им избежать, заключил Бахарев.

Сенатор Российской Федерации от города Севастополя, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Колбин, чьи подчиненные обеспечивали общественный порядок во время печальных событий 2014 года, убежден, что именно безнаказанные действия и кровожадность националистов подтолкнули севастопольцев к действиям.

«Я и мои бойцы находились на выполнении боевой задачи. Мы обеспечивали общественный порядок. Протестующие жгли и убивали мальчишек-срочников. Власть не могла защитить солдат. Думаю, что разгул нацизма показал севастопольцам кровавый режим Украины», — заявил он.

Сейчас по рассказам Колбина видеохроники о «подвигах» украинских националистов активно зачищаются. Не исключением стали и записи со штурмом одесского Дома профсоюзов, захватом филармонии и Дома культуры. Отдельного внимания, по его мнению, заслуживает и легенда о «майданной сотне». Украина и Запад до сих пор закрывают глаза на откровения грузинских снайперов, которые указывают на провокацию. Вместо этого в стрельбе по-прежнему обвиняют правоохранителей.

Мирный развод и сожаления

Крым избежал кровопролития несмотря на то, что там стояли части как украинского флота, так и Черноморского. Военные разошлись, можно сказать, мирно. Сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева рассказала, как все происходило.

«У нас стояли части Черноморского флота. Численное отношение российских и украинских военных было примерно равным. В среднем с каждой стороны находилось около 15 тысяч человек. Кто служил украинской армии и придерживался националистической идеи, считали, что они дали присягу и были ей верны. Гражданское же население должно было отстаивать свои идеи, что мы и делали. Ситуация в воинских частях складывалась по-разному. Но очень важно, что не пролилась кровь», — считает сенатор.

Тогда обеим сторонам хватило здравомыслия вести себя так, чтобы можно было вывезти тех, кто хотел уехать и оставить тех, кто хотел служить уже не в украинской армии, а в российской. Но те, кто уехал столкнулись с суровой реальностью, — низкие зарплаты и пустые обещания о предоставлении жилья. Сейчас они угрозами и шантажом пытаются получить обещанное, но безрезультатно. Екатерина Алтабаева сомневается, что у украинских военнослужащих получится вернуться в Крым.

«Навряд ли им легко удастся вернуться в Крым. Патриотическое настроение — это одно, реальная жизнь — другое. Это очень показательно. Я им, конечно, сочувствую. Но они сами выбрали свою судьбу. Сделал выбор — неси ответственность», — высказалась она.

Журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение, что сложившаяся с украинскими военнослужащими ситуация как нельзя лучше отображает состояние армии и флота этой страны.

Национальный вопрос

В неспокойные февральские дни 2014 года новая украинская власть сделала ставку на крымских татар, которые проживали на территории полуострова. В конце февраля «Меджлис крымскотатарского народа»1 (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ) организовал массовые акции в поддержку новой власти, а позднее отказался признать референдум о присоединении Крыма к РФ. Проукраинские представители пугали людей притеснением и перспективой выселения с полуострова. Но время все расставило на свои места. И сейчас крымские татары получили то, о чем не могли и мечтать, будучи в составе Украины, уверен исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Республики Крым, политолог Александр Форманчук.

«Татарский язык у нас теперь государственный. Татары всегда заявляли о такой необходимости. Теперь они имеют возможность реализовать культурные права. Свободный выбор языка обучения. Увеличилось число крымско-татарских школ, сейчас их около 14. Есть телеканал для развития языка и культуры. На сегодня крымские татары имеют равные права со всеми другими национальными группами», — рассказал политолог.

По словам Форманчука, большая часть крымских татар после присоединения Крыма к РФ осталась на полуострове. А часть покинувших территорию — это последователи террористической организации, запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир». Председатель Общественной палаты Республики Крым убежден, что они просто побоялись действий со стороны российских властей. Украина же приняла террористов с распростертыми объятиями, обосновав это защитой крымских татар, преследуемых Россией. При этом в первые дни после крымской весны крымчане, которые находились на заработках в Киеве и других городах, наоборот, вернулись на полуостров.

1 Организация запрещена на территории РФ.