Оперативники выяснили место работы задержанного в Крыму украинского шпиона

Симферополь, 16 марта. Задержанный в Крыму украинский шпион дал сотрудникам спецслужб признательные показания и рассказал о своей работе.

Оперативники выяснили, что задержанный раньше работал в фирме, которая занималась уборкой помещений, но разорилась после начала пандемии COVID-19. Поскольку он постоянно ездил в Крым, то он был привлечен украинскими спецслужбами к сотрудничеству. Ранее мужчина признался, что работал на украинскую разведку, а в Крыму делал фотосъемку разных объектов, отправляя снимки заказчику.