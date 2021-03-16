Почти 38,5 млн рублей получит Мордовия на лечение больных коронавирусом

Саранск, 16 марта. Заболевшие COVID-19 жители Мордовии будут лечиться на дому бесплатно. Распоряжение о выделении региону почти 38,5 миллионов рублей из федерального бюджета подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Речь идет о закупке лекарственных препаратов для амбулаторных больных. Нужно отметить, в Мордовии уже есть такая практика.

«У нас есть лекарства из тех необходимых групп, которыми оказывается медицинская помощь амбулаторно. А это — дополнительно. Мы закупаем препараты из основной группы лечения коронавирусной инфекции: противовирусные, антикоагулянты и остальные группы», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН и. о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

Стоять в очередях за заветными таблетками больным не придется. Все лекарства врач сам принесет на дом.

«Врач будет назначать пациентам эти лекарства по мере необходимости в случае подтверждения диагноза лабораторно или клинически, в том числе раздавать их по мере посещения пациентов», — добавил руководитель ведомства.

Ранее ФАН сообщил о ходе вакцинации в Мордовии. От коронавируса привилось свыше 45 тысяч жителей региона.