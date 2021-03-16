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Врач Малиновская дала советы, как пережить магнитную бурю

Врач Малиновская дала советы, как пережить магнитную бурю

Москва, 16 марта. Советы, которые помогут пережить негативное влияние магнитной бури, назвала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.

Магнитная буря ожидается 18 и 19 марта. Чтобы справиться с ее негативным влиянием, важно как следует отдыхать, не забывать о физических нагрузках и придерживаться правильного питания. Здоровая пища сказывается на тонусе сосудов, предотвращает скачки давления. Также следует употреблять достаточно воды, а кофе заменить на чаи из трав, объяснила «Радио 1» Малиновская.

Следует отказаться от спиртных напитков и проводить больше времени на свежем воздухе. Перед сном важно проветривать комнату и делать дыхательные упражнения. Это поможет насытить органы кислородом. В период действия магнитных бурь рекомендуется плавать в бассейне и принимать ванну с эфирными маслами.

До этого ученые выяснили, что в течение ближайших пяти лет будет фиксироваться повышение солнечной активности. Специалист из Великобритании создал систему для составления прогнозов вспышек на Солнце.

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