Начальника астраханской таможни отправили в СИЗО

Москва, 16 марта. Главу Астраханской таможни Ильдара Саидова заключили под стражу. Такое решение принял суд Москвы. Ранее фигуранта задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Накануне начальнику Астраханской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Ильдару Саидову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В Следственном комитете России сообщали, что ущерб от его действий превышает 83 миллиона рублей.

В августе 2019 года суд Астрахани рассматривал дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО «Судоремонтное предприятие «Альянс-Шиппинг». В его рамках был наложен арест на морское грузовое судно «Генрих Гасанов».

СК считает, что в этот период Саидов, превышая свои должностные полномочия, дал письменное распоряжение на отход судна из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран. В итоге его незаконные действия существенно нарушили порядок деятельности подразделений ФТС России.