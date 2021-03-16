Построенные в России суда получат преимущества

Москва, 16 марта. В ходе работы над законопроектом об импортозамещении в судостроении удалось прийти к компромиссным формулировкам, которые устраивают как судостроительную промышленность, так и владельцев судов. Об этом ФАН сказал первый зампред комитета по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении правительства правом определять отдельные виды работ, осуществление которых будет возможно только с использованием судов, построенных на территории РФ. К таким работам могут отнести, например, перевозку грузов и пассажиров, разведку и разработку минеральных ресурсов морского дна и его недр. В настоящий момент документ готовится ко второму чтению.

Как сообщил Гутенев, эту тему обсуждали на Экспертном совете по развитию судостроительной промышленности и морской техники на тему «Меры поддержки импортозамещения и локализации судового оборудования».

Он сказал, что над поправками в Кодекс торгового мореплавания РФ велась долгая и детальная работа. В итоге удалось прийти к компромиссным формулировкам, которые устраивают как нашу судостроительную промышленность, так и эксплуатантов судов.

«Мы считаем, что перечень работ, для выполнения которых требуются суда российской постройки, должен быть как можно более полным и всеобъемлющим, — отметил он. — Вместе с тем мы с пониманием относимся к некоторым возможным исключениям, если они обусловлены объективными факторами».

По словам депутата, технологическая база российского судостроения динамично развивается, но пока еще не все потребности в полной мере могут быть обеспечены отечественной морской техникой. Он убежден, что, несмотря на все оговорки, функционировать должна система, а не всевозможные исключения и изъятия из нее.

Гутенев добавил, что сейчас нужно активизировать работу над нормативной базой — чтобы все решения сразу находили свое отражение на практике.

«Предпринимаемые в последнее время меры поддержки импортозамещения и локализации судового оборудования приносят свои плоды, — сказал парламентарий. — Новейшие российские пароходы уходят в плавание: работает во льдах Севморпути новейший ГУАЛ «Арктика», в прошлом году первый за 60 лет отечественный круизер «Мустай Карим» принял на борт первых пассажиров. Ритмично продолжается масштабная программа обновления рыбопромыслового флота».

Добавим, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас средняя загрузка отечественных судостроительных предприятий составляет не более 40–50%. Существующий объем заказов не позволяет должным образом загрузить российские судоверфи и обеспечить их рентабельность.