«Политика депопуляции»: экономист оценил двукратное снижение пенсий на Украине

Нынешние киевские власти ведут политику депопуляции, поскольку намерены обделить самые незащищенные слои населения Украины. Об этом в интервью ФАН рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.

Размер пенсий всех видов на Украине в ближайшие годы может снизиться в два раза. Такое нерадостное заявление для украинских стариков выступая на Пенсионном форуме в Киеве сделала глава минсоцполитики страны Марина Лазебная.

Министр объяснила, что на сегодняшний день взносы в Пенсионный фонд платят 13,2 млн работающих, а пенсионеров насчитывается уже 11,2 млн. Кроме того, многие работники продолжают получают «серые» и «черные» зарплаты и не платят с них пенсионные взносы в полном объеме. Поэтому, пока пенсионеры получают выплаты в размере 28,7% от последней зарплаты, а скоро станут иметь не более 18%.

Видимо, это не предел, поскольку число официально работающих украинцев продолжает стремительно сокращаться. Глава министерства социальной политики считает: для того, чтобы росли прожиточный минимум и размер минимальной пенсии, нужно исключить социальные выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму.

«Нужно начинать с реформы прожиточного минимума — отвязать все надбавки и выплаты. Тогда прожиточный минимум станет реальным. Это можно будет сделать уже в следующем году» — отметила она.

Ранее еще более пессимистический прогноз сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявил, что, если ничего не предпринимать, то через 15 лет украинцы вообще не будут получать пенсии. И главной причиной крушения пенсионной системы станет демографический кризис.

Экономист Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление главы Министерства социальной политики Украины. По его словам, украинцы остались наедине со своими проблемами, поскольку политика государства направлена на депопуляцию.

«Мы видим, что Украина продолжает проводить политику депопуляции. Конечно, это беда. Получается, что самые незащищенные слои населения страдают сегодня больше всех. Все это — следствие той политики либертарианства, которой придерживаются в правящей партии «Слуга народа». А эта идея предполагает, что каждый сам себя защищает и спасает, как может. Если в каких-то странах и есть традиции создавать накопления, то на Украине сразу предложили гражданам рассчитывать лишь на свои накопления без предварительной пенсионной истории, которая должна была насчитывать несколько десятилетий. Да и как можно что-то накопить в стране, когда человек с нормальной квалификацией, с несколькими работами все равно остается нищим. Вот такая сегодня на Украине сложилась печальная ситуация», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что несколько стран Евросоюза согласились поделиться с Украиной остатками препаратов от коронавирусной инфекции. Однако поставки вакцины в Европу сорвались, и даты этого процесса сдвинули.