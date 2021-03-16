Жена «иванушки» Олега Яковлева легла в психлечебницу ради наследства певца

Москва, 16 марта. Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер в 2017 году. Вся недвижимость артиста по завещанию перешла к его близкому другу Роману Радову.

Гражданская жена певца Александра Куцевол после смерти возлюбленного осталась ни с чем. Она быстро нашла выход из ситуации и составила поддельные справки о браке с Яковлевым. Российские суды не приняли во внимание предоставленные им фейковые документы. Тогда Куцевол решила забаррикадироваться в московской квартире покойного возлюбленного и никого в нее не впускать.

Недавно стало известно, что бывшая невеста Яковлева угодила в психиатрическую клинику. Это случилось накануне ее выселения из квартиры артиста — приставы должны были передать недвижимость законным наследникам 17 марта.

«Куцевол делает все, чтобы оттянуть момент, когда ей все-таки придется покинуть жилплощадь. Кстати, она уже лежала в клинике Соловьева в 2017 году. Именно тогда стало известно, что Саши нет в завещании. Видимо, сейчас у нее так же расстроены нервы», — рассказал порталу StarHit актер Алексей Шаранин, близкий друг Радова.

Олег Яковлев скончался от остановки сердца в возрасте 47 лет. К смерти солиста «Иванушек» привел цирроз печени. Телеведущий Андрей Малахов ранее показал жуткие кадры, которые были сняты за десять дней до кончины певца.