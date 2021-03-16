Биометрические паспорта введут в Белоруссии с 1 сентября

Минск, 16 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении биометрических документов с 1 сентября.

Биометрические документы позволят упростить процедуру идентификации личности. Паспорта нового типа будут содержать фотографию гражданина, данные о его отпечатках пальцев и другие личные сведения владельца, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера, которое приводит БелТА.

ID-карты будут применяться на территории республики, тогда как биометрические паспорта понадобятся для поездок за пределы страны. Менять прежний паспорт на новый необязательно. Граждане смогут выбрать: пользоваться ли документами старого образца или паспортами с биометрией, сказано в заявлении.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии. В расширенный состав вошли 36 человек, председателем органа является заслуженный юрист Белоруссии Петр Миклашевич.