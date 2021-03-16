ГИБДД с 1 июня вводит новый штраф за резину

Москва, 16 марта. Инспекторы ГИБДД МВД России с 1 июня 2021 года будут штрафовать на 500 рублей водителей за использование летних шин зимой, а зимних - летом.

Штрафы за нарушения ПДД подобного рода предусмотрены частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Власти регионов получат возможность продлить действие запрета на резину не по сезону в зависимости от погодных условий. Следует уточнить, что штрафы за езду летом на зимних шинах будут распространяться только на шипованную резину.

Технический регламент Таможенного союза запрещает эксплуатацию автомобилей, укомплектованных шинами с шипами в летний период. Зимой, согласно документу, запрещается использование летней резины. Покрышки должны обладать маркировкой M+S, M&S или M S. Однако до 2021 года в российском законодательстве эти нормы не были прописаны, поэтому у инспекторов ГИБДД не было возможности воздействовать на водителей.

Адвокат Юлия Кузнецова ранее в комментарии ФАН рассказала, какие санкции грозят россиянам за неуплату штрафов. Специалист также отметила, что при наличии уважительных причин, затрудняющих оплату штрафа, суд может предоставить рассрочку или отсрочку.