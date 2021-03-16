На рынке труда профессия пиарщик относительно новая, а потому ее специфика до сих пор не до конца ясна даже тем, кто особенно в ней заинтересован. Руководители компаний нередко считают PR-менеджеров специалистами «широкого профиля», ответственными и за работу со СМИ, и за организацию рекламных акций, и за продажи товаров и услуг. А начинающие специалисты часто рисуют в воображении «идеалистические картинки», где они регулярно блистают на пресс-конференциях и фуршетах, попивая шампанское, и за это получают неплохие деньги.

Заблуждаются и те и другие, считает специалист по пиару, PR-агент Алексей Чернышов. И до тех пор, пока в этой сфере существует путаница, компании не могут получать максимум пользы от своих пиарщиков. А сами пиар-менеджеры не смогут вырасти в профессионалов высокого класса, за которых на рынке труда разворачивается настоящая борьба.

Так что же представляет собой профессия PR-менеджер? Чем должен заниматься специалист в штате компании? Каковы плюсы и минусы профессии? И на какую оплату труда стоит рассчитывать на старте карьеры и профессионалу? Подробно об этом — в материале ФАН.

Что делает пиар-менеджер

В переводе с английского PR, или public relations, обозначает «связи с общественностью». И главной задачей специалиста по PR является создание и поддержание имиджа своего клиента на высоком уровне.

Какие шаги для этого он будет предпринимать, зависит от специфики клиента, бизнеса и ситуации. Невозможно предусмотреть единственно верный алгоритм работы, так как в каждой сфере, где требуется профессиональное сопровождение специалиста по пиару, нужны свои решения.

«В классическом варианте специалист несет ответственность за следующие вопросы, — уточняет PR-агент Алексей Чернышов. — Выполняет подготовку и рассылку пресс-релизов по СМИ, обеспечивает взаимодействие со СМИ, проводит пресс-конференции с руководством компаний. Не менее важна и другая составляющая часть работы — взаимодействие с населением или клиентами компании, а также с государственными структурами».

Чтобы не допускать ошибок, специалисту важно досконально изучить профиль деятельности своего клиента. Он должен быть в курсе не только текущего положения дел, но и планов и перспектив, в разработке которых ему также важно принимать участие. Должен понимать «тонкие» места бизнеса и репутации клиента, уметь отвечать на неудобные вопросы. Должен уметь работать с негативом, который угрожает имиджу компании.

Считается, что классный специалист будет обязательно «влюблен» в компанию, в которой он работает. И только в этом случае пиарщик добьется успеха на профессиональном поприще. На самом деле рецепт успеха заключается в умении трезво смотреть на вещи и не терять холодный расчет. Идеализация клиента, которому служит пиар-специалист, не поможет ему адекватно оценивать положение дел на рынке и эффективно работать над имиджем.

В каких сферах востребована профессия пиар-менеджер

«Считается, что если у крупной компании нет человека на эту должность, значит, с этой компанией что-то не так, — отмечает PR-агент Алексей Чернышов. — Профессия может быть востребована в любой сфере — от магазина кроссовок до политической партии».

Чаще всего к пиарщикам обращаются представители крупного бизнеса: застройщики, продавцы недвижимости, производители автомобилей и медикаментов, банковский сектор, то есть участники рынка, где репутация имеет важнейшее значение, а любой негатив в СМИ или социальных сетях грозит обернуться многомиллионными убытками.

Но и в среднем, и даже малом бизнесе роль пиар-агента нельзя преуменьшать. Во-первых, плох тот руководитель бизнеса, который не мечтает вырастить компанию из небольшой в среднюю, а из средней — в крупную. А во-вторых, во многом именно благодаря грамотной работе по созданию и поддержанию имиджа и становятся возможными рост и развитие бизнеса.

Другое дело, что небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели не всегда имеют возможность нанять отдельного человека для работы с общественностью. На малых предприятиях пиар-менеджер обычно «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Чаще всего в его компетенции оказывается и маркетинг, и работа со СМИ, и реклама отдельных товаров и услуг. В этом случае обычно страдает именно направление PR. Когда нужно продвигать отдельный товар, некогда задумываться о позиционировании бренда. Но в этом случае пиарщик выполняет не свою работу, а занимается функциями маркетолога, тогда как его задачи куда более глобальны.

Сколько зарабатывает пиар-менеджер

Заработок специалиста по PR зависит от опыта, профессиональных навыков и личностных качеств. Можно пять лет проработать на должности пиар-менеджера в небольшой компании, выполняя работу и маркетолога, и личного помощника руководителя, и пресс-секретаря, и при этом ничему не научиться.

А можно после института устроиться на работу в PR-агентство, отработать два-три года, накопить профессиональный опыт и багаж знаний, которых не дают в учебных заведениях, и после этого претендовать на должность сотрудника или руководителя PR-отдела в крупной компании, банке или политической партии. Уровень заработка, безусловно, даже при одинаковом трудовом стаже будет разным.

«Обычно зарплата ассистента PR-менеджера в столичном PR-агентстве составляет 40 тысяч рублей, — уточняет специалист по пиару Алексей Чернышов. — Это неплохая стартовая площадка. Средняя зарплата специалиста составляет 80 тысяч рублей. Возможны бонусы за достигнутые показатели, например за количество упоминаний компании в СМИ».

По словам эксперта, также можно работать на фрилансе, получая сдельную зарплату за количество публикаций или за конкретный проект. Успешный специалист может зарабатывать не одну сотню тысяч рублей в месяц. Все зависит от компании, в которой он работает, и его позиционирования на рынке.

Как стать пиар-менеджером

Важно понимать, подходит ли вам эта профессия. По словам эксперта, одно из важнейших личностных качеств для пиарщика — креативность. Можно написать правильный, но сухой и скучный текст, который никто не захочет читать. А можно проявить творческий потенциал, добавить в материал «перца» и пожинать плоды успешной PR-акции.

Для специалиста ценны внимательность и пунктуальность. Ведь что толку от креативщика, который вечно все теряет и забывает. Важна поставленная речь, так как в своей повседневной работе PR-специалист должен контактировать с десятками людей.

Необходимы доброжелательность и позитивность по отношению к другим людям, умение и желание общаться, поддерживать контакт. Но это не значит, что пиарщик компании должен быть «на короткой ноге» с журналистами и представителями властных структур. Умение разделять личное и профессиональное общение в этой сфере необходимо, как в никакой другой.

Где учиться и что сдавать на пиар-менеджера

Профессия предполагает получение высшего образования. Специальность «специалист по связям с общественностью» сегодня доступна во многих вузах страны — от столичных до региональных. Выбирать учебное заведение можно на свой «вкус и кошелек». После получения теоретической базы важна практика.

При поступлении абитуриенты обычно сдают:

историю;

обществознание;

русский язык.

При подготовке к поступлению в вуз на эту специальность школьнику необходимо обратить внимание на гуманитарные дисциплины. Во-первых, уделять больше времени изучению русского языка, так как грамотно писать особенно важно для PR-специалиста. Часто в глазах работодателей получает преимущества соискатель, который владеет иностранным языком. Без знания английского в этой сфере сегодня сложно подниматься по карьерной лестнице.

Еще одна важная дисциплина — литература. Человек, который много читает, обладает хорошей речью и запасом знаний. Привычка читать будет полезной и во время обучения в вузе, и во время работы. Пиарщику нужно держать руку на пульсе новых тенденций в обществе и собственной профессии, а потому изучение новой литературы, профильных журналов и СМИ, с которыми строится сотрудничество, — важный компонент повседневной работы.

Как прийти в профессию PR-менеджера с другой специальностью

Нередко успешную карьеру на этом поприще строят люди, специальности которых связаны со сферой PR: журналисты, специалисты по рекламе. Наличие профильного образования, личностных качеств, характерных для людей этих профессий, позволяет эффективно справляться с задачами пиарщика. Однако профильное образование не всегда гарантирует успех в профессии, а его отсутствие не может сегодня считаться преградой к профессиональной самореализации.

«Для PR-менеджера обучение по специальности не обязательно, — уточняет PR-агент Алексей Чернышов. — В нашей стране большинство работодателей требуют опыт работы по должности, а специализированное образование их волнует во вторую очередь. Но если оно необходимо, можно получить второе образование через заочную форму или пройти онлайн-курсы».

При желании сменить профессию и стать пиар-менеджером важно понимать, что сегодня конкуренция на рынке труда в этой сфере высока. Специалист должен быть готов к ненормированному рабочему дню, невысокой оплате труда на старте карьеры и непониманию со стороны работодателей задач и обязанностей пиарщика.

Но если эти подводные камни не смущают, перспективы профессии огромны, так как в ней всегда есть куда развиваться. Она позволяет реализовать свой творческий потенциал, работать в агентстве, компании или вовсе на фрилансе, удаленно. Позволяет постепенно, но уверенно повышать свою стоимость на рынке труда.

Можно открывать новые ниши, организовать свое PR-агентство, выходить на международный уровень. Главное — еще на старте научиться не только справляться со своими задачами, но и продавать свои услуги. Иначе, увы, добиться успеха в этой сфере не получится.