«Норникель» оценил уровень производственных потерь из-за аварий

Москва, 16 марта. Компания «Норникель» опубликовала базовый сценарий сокращения программы текущего года на фоне аварий на «Октябрьском», «Таймырском» рудниках и Норильской обогатительной фабрике.

Аварии могут обойтись корпорации в 15–16% производственного плана по никелю и меди и более 20% — по палладию и платине. Соответствующие прогнозы основаны на реализации базового сценария, включая полное восстановление добычи рудников в течение трех-четырех месяцев, однако ситуация может усложниться из-за трудоемкой операции по остановке потока воды, передают «Известия».

Прогноз производства может снизиться на 35 тысяч тонн никеля (15% от ранее утвержденного плана), 65 тысяч тонн меди (16% от прогноза) и на 22 тонны металлов платиновой группы (более 20% от прогноза). «Норникель» ранее планировал произвести в текущем году 220–230 тысяч тонн никеля, 390–410 тысяч тонн меди и 105–111 тонн платиноидов.

Президент России Владимир Путин ранее поручил проследить, чтобы денежные средства были потрачены на восстановление окружающей среды после разлива нефти. Глава страны подчеркнул, что «Норникель» выполняет все обязательства по ликвидации экологического ущерба.